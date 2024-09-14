Во Франции услышали предупреждение Путина и надеются избежать мировой войны

Французские официальные лица учли предостережение президента России Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против России и стремятся предотвратить начало третьей мировой войны. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя исключать вероятность того, что россияне могут расширить свои военные действия», — заявил собеседник издания, комментируя слова президента РФ.

При этом отмечается, что, несмотря на активные обсуждения в СМИ по поводу нанесения ударов по российским территориям, Париж сохраняет официальное молчание. Газета предполагает, что этот вопрос мог быть затронут во время беседы президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако в Елисейском дворце это не подтверждают. Кроме того, издание напоминает о недавнем визите в Париж секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, во время которого, среди прочего, также мог обсуждаться данный вопрос.

12 сентября Путин заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее Медведев допустил возможность ядерного удара из-за политики Запада.