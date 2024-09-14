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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

СЦКК: жительница Горловки получила ранения в результате атаки ВСУ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Женщина получила ранения в результате обстрела города Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В заявлении уточняется, что атаке подвергся Никитовский район. Пострадавшая жительница в момент удара находилась на улице Черкасова.

«Пострадала женщина 1966 года рождения», — подчеркнули в представительстве ДНР.

Из публикации следует, что во время обстрела один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом на упомянутой улице. Боеприпас имел калибр 155 миллиметров.

Кроме того, повреждения получили несколько частных домов на улице Революционной. Вместе с ними бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ущерб двум легковым автомобилям и линии электропередачи.

14 сентября украинские солдаты шесть раз атаковали Никитовский район Горловки. Обстрелы были зафиксированы в 2:30, 7:45, 9:05, 9:20 и 11:35 мск. За это время военные ВСУ выпустили в сторону города 13 снарядов.

При этом в 13:33 мск на населенный пункт был сброшен взрывоопасный предмет. В Telegram-канале представительства региона в СЦКК отмечается, что для этого украинские солдаты использовали дрон.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ на комбайн пострадал мужчина.

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