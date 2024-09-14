В результате переговорного процесса в Россию вернули 103 военных РФ из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — говорится в сообщении.

Взамен Киеву были переданы 103 военнопленных ВСУ. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого сообщалось, что армия России взяла в плен подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отказалось выполнять приказы командования.

На Дзержинском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) украинские войска запросили разрешение отступать, однако командование запретило им это делать. Украинские военные предпочли сохранить свои жизни и сдаться в плен российским войскам.

Ранее в МО РФ назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ за неделю.