В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии

В Екатеринбурге учащихся школы №16 перевели на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в департаменте образования городской администрации.

Всего зафиксировали 13 случаев заболевания среди учеников 12 класса. Уже провели противоэпидемические мероприятия — дезинфекцию с кварцеванием.

В связи со вспышкой пневмонии в образовательном учреждении с сегодняшнего дня до 23 сентября ввели карантин.

Школа №16 — одна из самых больших в областном центре. В ней обучаются 2,5 тысячи учеников.

По данным издания, в других школах Академического района Екатеринбурга случаев пневмонии не выявили.

До этого вспышку пневмонии зафиксировали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском Свердловской области. По последним данным, госпитализация потребовалась 11 детям. При этом изначально руководство лагеря отрицало вспышку заболевания.

Роспотребнадзор предупреждал о росте инфекционных заболеваний: число случаев заражения коклюшем выросло в 7,6 раза по сравнению со среднемноголетними показателями, а корью и гемофильной инфекцией в 2023 году заболели в 7 и в 2,8 раза больше человек соответственно по сравнению с 2022 годом.

Ранее ВОЗ предупредила о быстром распространении опасной для жизни супербактерии, вызывающей пневмонию.