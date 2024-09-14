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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Ireshetnikov54

На территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал глава региона.

Спустя примерно 10 минут губернатор Белгородской области сообщил об отбое сигнала предупреждения.

До этого Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области 131 боеприпас и 25 беспилотников. Под ударом оказались 28 населенных пунктов.

Накануне ВСУ атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе. При них никто не пострадал. Под удар попали села Терезовка, Муром и Масловая Пристань.

Ранее стало известно, что в приграничных областях РФ создаются отряды «Барс».

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