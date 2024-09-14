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Девятиклассник выстрелил в сверстника из самодельного пистолета в школе Хабаровска

Mash: в Амурской области подросток выстрелил в сверстника в школе

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Хабаровске старшеклассник получил ранение из самодельного сигнального пистолета в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в хабаровской школе №30, один из учеников принес в класс самодельный сигнальный пистолет. На перемене произошел выстрел, ранение головы получил подросток. Еще нескольких учеников оглушило.

Пострадавшего с подозрением на перелом черепа госпитализировали. Стрелявший попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.

До этого сообщалось, что в Подмосковье юноша получил серьезное ранение, показывая возлюбленной «нерабочий» пистолет. После прогулки с возлюбленной россиянин показал девушке деревянную коробку с пистолетом Макарова, который якобы был нерабочим. Он в шутку пощелкал спусковым крючком, но вскоре раздался грохот. Приехавшие на место медики спасти студента не смогли. Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.

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