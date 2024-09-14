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В подконтрольном украинским властям Запорожье произошли взрывы

«24 канал»: в городе Запорожье зафиксировали несколько взрывов

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько взрывов произошли в Запорожье, который контролируется украинскими властями. Об этом сообщил местный «24 канал».

Иные подробности о ситуации в городе не уточняются.

При этом данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, свидетельствуют о том, что утром в части Запорожской области срабатывали сирены воздушной тревоги. Речь идет о территориях, которые контролируются Киевом. Особый режим действовал в период с 10:43 до 11:03 (совпадает с мск).

В ночь на 14 сентября издание «Общественное» рассказало о взрывах в украинской столице. Позже в городе зафиксировали еще несколько взрывов. Все это время на территории Киева действовала воздушная тревога.

13 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах на окраине Одессы. По его словам, соответствующие звуки раздались со стороны железнодорожной станции. На ней расположены несколько складов и гаражей, которые используют для хранения военной техники и грузов.

Ранее на Украине рассказали о повреждениях портовой инфраструктуры с 2022 года.

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