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Жителей многоквартирного дома в Челябинске напугал похожий на взрыв звук

Похожий на взрыв звук ночью всполошил жителей дома на улице Блюхера в Челябинске

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РИА Новости

Звук, похожий на взрыв, напугал жителей одного из многоквартирных домов в Челябинске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».

Журналисты отметили, что инцидент произошел ночью по адресу улица Блюхера, 123Е. Как рассказали очевидцы, неизвестный скинул из окна своей квартиры взрывчатое вещество. Предмет упал возле детской площадки, после чего раздался громкий хлопок.

«Кто-то в квартире хранит [взрывчатые вещества] или, возможно, изготавливает, или чья-то шутка неудачная. Жители напуганы», — рассказал один из свидетелей произошедшего.

В результате граждане вызвали сотрудников экстренных служб.

Пресс-служба регионального управления МЧС РФ подтвердила, что спасатели действительно получили звонок от жителей упомянутого дома. Однако, приехав на улицу Блюхера, специалисты не обнаружили никаких возгораний.

7 сентября в городе Кизилюрте, расположенном в Республике Дагестан, в квартире одного из жилых домов взорвался газ. По данным Telegram-канала Mash Gor, инцидент произошел на улице Гагарина.

В результате взрыва квартира полностью сгорела. Более того, один человек — 26-летний местный житель — получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в жилом доме в Ленинградской области взорвался самогонный аппарат.

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