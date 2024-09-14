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В Бурятии женщина перевела «сотруднику ФСБ» 3,5 млн рублей

Жительница Бурятии оформила кредиты на 3,5 млн рублей и отдала деньги аферистам

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Ilya Naymushin/Reuters

В Улан-Удэ мошенники под видом сотрудников ФСБ обманули местную жительницу и выманили у нее 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Бурятия.

С жительницей Улан-Удэ по телефону связались неизвестные, звонивший представился сотрудником ФСБ и объяснил россиянке, что личные кабинеты в ее банковских приложениях взломаны. Лже-силовик убедил женщину, что мошенники пытаются оформить кредиты на ее имя, чтобы этого избежать, необходимо самостоятельно исчерпать кредитный лимит и перечислить деньги на якобы безопасный счет.

Россиянка поверила аферисту, оформила в нескольких банках кредиты на общую сумму 3,5 млн рублей и перечислила деньги на указанные злоумышленником реквизиты.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Нижнего Новгорода продала две квартиры по совету мошенников и вовлекла в схему дочерей. Под давлением аферистов женщина находилась около двух месяцев. Аферисты сообщили пенсионерке, что неизвестные пытаются завладеть ее недвижимостью, преступникам удалось убедить россиянку продать две квартиры, семья лишилась 30 млн рублей.

Ранее мошенник украл у женщины 4 млн рублей, выдав себя за ветерана СВО.

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