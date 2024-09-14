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Стало известно, когда хакеры в РФ наиболее активны

«Лаборатория Касперского»: хакеры в РФ активизируются в выходные

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Depositphotos

Хакеры в РФ активизируют атаки на компании на выходных, когда специалисты по информационной безопасности отдыхают и не имеют возможности быстро приехать в офис. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает РИА Новости.

По его словам, обычно интенсивность атак начинает повышаться уже вечером в пятницу.

«В основном это связано с тем, что <...> в это время сотрудники IT и ИБ отдыхают и потому не смогут оперативно отреагировать на инцидент и быстро приехать в офис», — сказал специалист.

Голованов добавил, что особенно часто подобные ситуации возникают летом. Многие сотрудники тех или иных компаний уезжают на выходные за город, чем и пользуются хакеры.

Также эксперт обратил внимание, что в последнее время с атаками со стороны хакеров нередко сталкиваются фирмы именно среднего бизнеса. Они имеют «сотни рабочих станций» с данными, но в некоторых случаях не пользуются даже базовыми решениями по защите информации.

Как отметил специалист, для обеспечения комплексной информационной безопасности руководителям компаний необходимо выполнять два условия. Речь идет об установке соответствующих технологических решений, а также регулярном обучении персонала.

«Самим сотрудникам важно строго соблюдать парольные политики, оперативно выполнять рекомендации IT и ИБ, а также по возможности выключать компьютеры ночью и в выходные», — резюмировал Голованов.

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