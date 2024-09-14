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В Росстате рассказали, сколько человек путешествовали по России летом

Росстат: в России летом отдохнуло рекордное количество туристов

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Depositphotos

В июле количество россиян и иностранцев, путешествующих по России, достигло рекордных 22,4 миллиона человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Статистическое ведомство начало ежемесячно рассчитывать туристский поток в 2022 году, подсчитывается количество поездок с хотя бы одной ночевкой на определенную территорию за определенный промежуток времени.

По данным Росстата, за лето показатель вырос с июньского 17,4 миллиона человек, до 22,4 миллиона — в августе. Отмечается, что в прошлый июль число туристов оценивалось в 22,1 миллиона человек.

В период с января по июль турпоток в России оценивался в 95,9 миллиона человек, что на 5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Из статистических данных следует, что чаще всего туристы посещают Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В десятку самых популярных направлений также вошли Крым, Татарстан, Свердловская, Тверская и Тюменская области.

Росстат также подсчитал, что в августе Россию посетило 1,05 миллиона иностранных туристов, что является рекордным показанием за последние два года. Учитывались поездки в Россию сроком менее года с любой целью, включая отдых, деловые поездки.

Ранее в АТОР напомнили, европейские страны выдают россиянам долгосрочные визы.

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