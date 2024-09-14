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Власти Белгородской области прокомментировали степень защиты региона от ВСУ

В Белгородской области заявили, что в регионе реализуются все меры для защиты

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В министерстве общественных коммуникаций заявили «Ленте.ру», что Вооруженные силы РФ реализуют все возможные меры для защиты Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отвечая на вопрос журналистов об уровне защищенности региона от внешних атак, в министерстве сообщили, что органы исполнительной власти и местного самоуправления, органы исполнительной власти и Минобороны совместно принимают все предусмотренные законом меры по обеспечению региональной безопасности. Также ведутся работы по укреплению обороноспособности, предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.

«Вооруженными силами Российской Федерации принимаются все возможные меры по обнаружению и огневому поражению боевых средств противника, при помощи которых осуществляются обстрелы приграничных территорий региона», — ответили журналистам.

12 сентября села Новая Таволжанка, Березовка и Муром в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в первом населенном пункте повреждения получили два жилых дома и два легковых автомобиля. Во втором — дрон повредил кровлю корпуса сельскохозяйственного предприятия, а в третьем — беспилотник сбросил взрывоопасные предметы на частный дом и автомобиль.

Ранее на границе Белгородской области задержали мужчину, который хотел вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

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