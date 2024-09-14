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Суд не принял к рассмотрению иск Волочковой к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мещанский суд Москвы вернул балерине Анастасии Волочковой ее иск к Пенсионному фонду. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — сказал агентству представитель суда.

12 июля Волочкова рассказала, что подала в суд на Пенсионный фонд России, который потерял 15 лет ее трудового стажа. Балерина добавила, что трудовой стаж у нее «украл» Большой театр, который выдал фальсифицированную трудовую книжку. Договоры и контракты с ней также «потерял» краснодарский театр, в котором артистка работала после увольнения из Большого. По словам Волочковой, она была примой Мариинского театра уже в 18 лет и танцует порядка 30 лет, а по законодательству РФ балеринам полагается пенсия спустя 15 лет стажа.

В мае Волочкова отсудила у ТСЖ 3,5 млн рублей. Она подавала иск из-за затопления своих 200-метровых апартаментов в Санкт-Петербурге.

Ранее Волочкова проиграла суд Большому театру.

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