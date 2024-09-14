В Роструде рассказали о наиболее востребованных работниках в РФ

На портале «Работа России» размещено более 1,5 млн вакансий, сообщил ТАСС замглавы Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда.

«На сегодняшний день на портале «Работа России» размещено почти 1,7 млн вакансий, что свидетельствует о высокой активности на рынке труда», — заявил Талбацкий.

Он добавил, что треть от общего числа объявлений составляют предложения в производственно-промышленном секторе. Эти кадры необходимы для развития российских технологий и новых производств.

По словам Талбацкого, также востребованы специалисты из сфер строительства, транспорта, образования и здравоохранения.

Два дня назад «Ведомости» писали, что наиболее уязвимыми для кадрового голода оказались сферы пассажирского транспорта, розничной торговли, строительства и услуг. Несмотря на общее увеличение числа работников, количество вакансий продолжает расти пятый квартал подряд. Наибольший дефицит кадров наблюдается в обрабатывающей промышленности (368,7 тыс. человек), торговле (291,8 тыс.) и сфере транспорта (204,7 тыс.).

Ранее были названы категории работников, которым с 1 октября повысят зарплату.