В Ливане более 10 человек пострадали при атаке со стороны Израиля

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по городу Кфар-Румман на юге Ливана, в результате чего ранения получили 13 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения.

В ночь на 14 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск пяти ракет со стороны Ливана. Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили часть ракет, летевших в сторону Западной Галилеи, остальные упали в безлюдной местности. О пострадавших не сообщалось.

11 сентября израильская авиация нанесла удары по расположенным в южной части Ливана военным объектам шиитского движения «Хезболла». Бомбардировке подвергся оружейный цех, находящийся в районе населенного пункта Джуайя. Кроме того, удары были нанесены по командному центру «Хезболлы» и по военным сооружениям в Набаите, Мансури и Кфаркеле.

10 сентября ливанское шиитское движение «Хезболла» провело пять боевых операций против израильской армии. В частности, бойцы нанесли беспилотниками-камикадзе удары по запасному штабу северного корпуса ЦАХАЛ, штабу расположения резерва израильской дивизии «Галилея» и их логистическим складам в Амияде. В организации отметили, что все цели поражены прямым попаданием.

Ранее ЦАХАЛ перехватила «подозрительный объект», летевший со стороны Ливана.