Бывшего замначальника налоговой инспекции Москвы обвинили во взяточничестве

Бывшему заместителю начальника налоговой инспекции № 9 Москвы Евгению Цою предъявлены обвинения сразу в 24 эпизодах получения взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела по статье 290 УК РФ.

Обвиняемый не признал вину ни по одному из эпизодов, однако изъявил желание давать показания.

В документах указано, что Цой совершал преступные деяния в период с 2015 по 2017 год. Свидетели и второй фигурант дела — бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 9 Дарья Ситарова — подтвердили, что Цой брал взятки. В отличие от экс-замначальника, Ситарова признала вину в 24 эпизодах взяточничества.

Сейчас Цой находится в следственном изоляторе, на его имущество наложен арест. Ситарову суд направил под домашний арест.

Цой занимал должность замначальника ИФНС с 2014 по 2021 год.

13 сентября Тверской суд Москвы удовлетворил запрос следствия о аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ильи Бронштейна по делу о получении взятки, сумма которой составляет 25 млн рублей. В рамках этого же дела фигурирует ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, которого арестовали за посредничество во взяточничестве.

Ранее бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.