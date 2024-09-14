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Синоптик рассказал россиянам, сколько продержится теплая погода

Метеоролог Вильфанд пообещал тепло в европейской части России на будущей неделе

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям европейской части страны теплую погоду в ближайшие дни, передает РИА Новости.

«В течение последующих дней очень теплая погода, причем повсеместно — в Северо-Западном федеральном округе на 5-10 °C температура выше нормы, она везде будет 22-27°C. В Мурманской области она будет даже на 12°C выше нормы, потому что нормы там очень низкие, до 16°C будет с субботы до среды», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в европейской части РФ в выходные будет около 12-15°C днем и 24-27°C — ночью. В Центральной России температура начнет снижаться со следующей недели, хотя и будет на 6-7°C выше нормы. При этом на юге Европейской России жару сменит бархатный сезон с одинакового комфортной температурой воды и воздуха.

«На юге азиатской части страны совершенно другая ситуация — там заморозки, причем во многих регионах: Кемеровская, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край — до минус 2°C», — заключил Вильфанд.

В пятницу, 13 сентября, в столице был побит рекорд жары. Этот день стал самым теплым 13 сентября за последние 75 лет метеорологических наблюдений. На базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск воздух прогрелся до +26,2°C, что на 1,9°C выше, чем 13 сентября 1998 года.

Ранее сообщалось, что теплая осень помогает россиянам преодолеть хандру на работе и в быт.

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