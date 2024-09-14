Украинские СМИ сообщили о повторной серии взрывов в Киеве

В Киеве произошла еще одна серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

СМИ не уточнило место происшествия. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучат в Киеве с 01:38 мск.

Полчаса назад появилась информация о серии взрывов в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил местных жителей о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно о взрывах в Одессе. Местные паблики написали, что взрывы прогремели в нескольких районах города и в пригородах — в том числе между Ильичевском (украинское название — Черноморск) и Совиньоном. Отмечается, что некоторые беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны прямо над жилыми домами, на которые упали горящие обломки. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил налет дронов на Одессу.

Ранее в Киеве на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв.