Журналист Гершкович попросил интервью у Путина на выходе из тюрьмы

Журналист американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович запросил интервью у президента РФ Владимира Путина, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

По словам дипломата, у него была возможность пообщаться в журналистом.

«И я продолжаю возвращаться к факту, что Эван всегда в работе, даже когда Россия заставила его заполнить форму, перед тем как его отпустили [из тюрьмы], он в ней попросил интервью с Владимиром Путиным», — рассказал Блинкен.

9 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не заинтересована в интервью Путина Гершковичу, для него нужен повод.

1 августа РФ и страны Запада провели самый масштабный обмен заключенными за последние годы. Из российских тюрем вышли 15 человек — осужденные за шпионаж граждане США, оппозиционеры и правозащитник. Среди них был и Гершкович.

Корреспондент WSJ с 2017 года жил в Москве. В издании он освещал темы, связанные с Россией, Украиной и другими республиками бывшего СССР. Писал и о событиях, связанных с военной операцией на Украине. В конце марта 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы собрать материал для очередной публикации, где и был задержан сотрудниками ФСБ.

По версии российских спецслужб, по заданию ЦРУ он собирал секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники. Вину Эван Гершкович не признал. В июле 2024 года Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее Владимир Познер отказался работать с западными СМИ из-за требований высказаться о Путине.