В США сравнили охрану Илона Маска с президенсткой

Американский предприниматель Илон Маск ежегодно платит миллионы долларов телохранителям, поэтому он защищен не хуже, чем президент США. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, миллиардеру часто угрожают недоброжелатели, некоторые из которых даже преследуют бизнесмена. Из-за этого Маск вынужден был окружить себя телохранителями и вести закрытый образ жизни.

«Маск и его компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность», — отмечается в статье.

Журналисты сравнили охрану Маска с работой секретной службы, которая обеспечивает безопасность главы государства. Издание пишет, что телохранители сопровождают предпринимателя даже тогда, когда он идет в туалет в офисе собственной компании.

В прошлом году издание The Sun сообщало, что Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в Южно-Африканской Республике, а также нанял для себя около 100 телохранителей на фоне страха похищения. Журналисты уточнили, что дом был оборудован высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами.

Ранее эксперт по безопасности назвал ошибки охраны Трампа во время покушения.