Россиян предупредили, как обманывают продавцы ламината и линолеума

Любому магазину важно завлечь к себе покупателей, но лишь некоторые из них пускаются во все тяжкие, лишь бы извлечь дополнительную выгоду. Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Газете.Ru», какие маркетинговые уловки и способы обмана в ходу у продавцов напольных покрытий.

«Вы еще только задумываетесь о покупке напольного покрытия и листаете сайты магазинов в поисках нужных вам предложений, но уже на этом этапе на вас сваливается ворох рекламных баннеров, где обещают скидки, подарки, пожизненные гарантии на товар и т.д. Сразу же хочу отметить, что большинство таких «бонусов» не больше чем слова. Вам не нужна пожизненная гарантия на ламинат или линолеум, который вы поменяете через 10-15 лет. Даже если вы решите ей воспользоваться, не факт, что ваш случай сочтут гарантийным. Есть производители, которые при покупке конкретного ламината предлагают подложку в подарок. Красивая пробковая подложка с баннера скорее всего окажется дешевым аналогом, так как магазину невыгодно бесплатно раздавать свою продукцию», — объяснил он.

Одни из распространенных напольных покрытий сейчас — это ламинат и линолеум. Не переплачивайте за дорогой ламинат, даже если продавцы уверяют, что он на порядок лучше дешевого.

«Практика показывает, что в квартире не нужен 33-й повышенный класс износостойкости, хватает и 31-го. Дорогой ламинат труднее установить, так как у него более хрупкие замки. Производители выдают особые технологии крепления за преимущество, хотя на деле это не более чем маркетинговый ход. Также не рекомендую покупать ламинат с фаской, хотя в магазинах часто уверяют, что он лучше, так как «имитирует натуральную доску». Пластины со скосами может и выглядят эстетично, но регулярно собирают пыль и мусор, которые потом проблематично оттуда достать», — отметил эксперт.

Теперь поговорим о линолеуме. Это мерный товар и главная проблема здесь — обмеры. Иногда случайно, иногда сознательно продавцы могут отрезать вам кусок меньшей длины.

«Рекомендую перед покупкой рассчитать этот материал с припуском, чтобы не возвращать потом не подошедший по размеру отрез. Важная характеристика при выборе линолеума — класс износостойкости. Он зависит от типа помещения и предполагаемых нагрузок. Обращайте внимание не только на этот параметр, но и на общую толщину покрытия. Тонкий материал будет поглощать шумы хуже, чем более плотный. Если вы приобретаете несколько рулонов, будьте внимательны с маркировками на упаковках, иначе есть риск случайно купить рулоны разных оттенков», резюмировал Васильев.

Какое бы напольное покрытие вы ни покупали, всегда требуйте на кассе чек товарный чек. В случае, если вы нашли дефекты, вы сможете легко вернуть товар в магазин и выбрать другой», — резюмировал Васильев.

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