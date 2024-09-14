Эксперт рассказал, для чего нужно видеонаблюдение и как работает видеослежка

Сегодня видеонаблюдение с функцией распознавания лиц становится все более популярным средством обеспечения безопасности в местах скопления людей, на промышленных и коммерческих объектах, в финансовой и других сферах. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Сильницкий, генеральный директор компании «Стэк».

«Данные с разных камер идут на экраны, если речь идет о видеонаблюдении на объектах, или на сервера, где они хранятся и обрабатываются с помощью систем искусственного интеллекта. Камеры можно устанавливать и на частные домовладения, причем управлять сетью видеонаблюдения в таком случае может как владелец частного домовладения, так и сторонний подрядчик, например, компания, установившая видеонаблюдение», — объяснил он.

Сети видеонаблюдения охватывают крупные города и включают в себя как камеры, установленные снаружи и внутри различных государственных и бизнес-объектов (магазинов, офисов, складов и так далее), так и установленные муниципальными властями в общественных местах вроде парков, парковок, остановок общественного транспорта и так далее.

«Видеонаблюдение нужно для обеспечения безопасности. Для этого же оно нужно и государству: для обеспечения общественной и национальной безопасности и борьбы с преступностью, в том числе для противодействия терроризму. Это его основная функция. Желательно еще, чтобы при этом оно было оснащено системой распознавания лиц», — рассказал эксперт.

Второй функцией видеонаблюдение является контроль: за действиями машиниста в поездах и водителя в транспорте; за персоналом торговых и развлекательных центров, офисных зданий; за посетителями объектов. Третья функция (прямая) — фиксация происходящего.

«На вопрос, законно ли видеонаблюдение, ответить довольно сложно. Это определяется и регулируется соответствующими законами и подзаконными актами соответствующей страны. Чаще всего законность зависит от того, не нарушает ли оно права человека и есть ли у вас разрешение на осуществление этой деятельности от людей, которых она непосредственно коснется. Например, вы вряд ли будете устанавливать видеонаблюдение в туалетных комнатах и зонах отдыха, потому что в таких местах незаконно», — добавил он.

Сложность заключается в установлении справедливого баланса общественных и частных интересов, обеспечения безопасности и защиты прав гражданина. Системы распознавания лиц, установленные сегодня почти повсеместно, склонны к ошибкам, и по данным видеокамер часто могут задержать не того человека. А теперь представьте себе, сколько таких ошибок будет, если учесть, что в Китае, например, установлено более 200 миллионов камер видеонаблюдения. В США — чуть больше 50 миллионов. В России — 13,5 миллионов.

«Аргументы есть как у сторонников видеонаблюдения, так и у его противников. С одной стороны, речь о безопасности и общественном порядке. С другой, речь о нарушении прав. В России этот вопрос становится актуальным и потому, что общественному порядку сейчас угрожает текущая ситуация, и видеонаблюдение играет скорее положительную роль, причем, этот тренд распространяется и на европейские страны», — резюмировал эксперт.

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