В Госдуме объяснили, почему осень — лучшее время для покупки дачи

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru» дал несколько советов, как выбрать дачу осенью.

«Осенью спрос на дачи и садовые участки обычно снижается, так как большинство людей предпочитают покупать недвижимость весной или летом. Это может привести к снижению цен на земельные участки, что делает покупку более выгодной», — объяснил он.

Кроме того, осень позволяет увидеть участок в реальных климатических условиях. Вы сможете оценить, как справляется территория с дождями, нет ли проблем с подтоплением, как меняется состояние почвы и растений.

«Помимо этого, купив дачу осенью, у вас будет время для планирования и подготовки к следующему весенне-летнему сезону. Вы сможете заняться расчисткой участка, подготовкой почвы, разработкой дизайна сада и посадкой растений, которые лучше высаживать именно в осенний период. Также осень считается отличным временем для посадки многих деревьев и кустарников. Купив участок в это время, вы сможете сразу же начать его озеленение и ландшафтное обустройство, к тому же выбор посадочного материала осенью довольно велик», — отметил парламентарий.

По словам Чаплина, осенний период предлагает подходящую погоду для начала строительных и ремонтных работ. Вы сможете спланировать необходимые перестройки или обновления, которые будут завершены к началу нового дачного сезона.

Он также подчеркнул еще несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке дачи.

«Расстояние от города, состояние дорог, удобства общественного транспорта, а также близость магазинов, медучреждений, школ, если планируете проводить там много времени. Обратите внимание и на юридическую сторону: проверьте, есть ли у продавца все необходимые документы, убедитесь, что земля подходит для дачного строительства и проживания. Коммуникации и удобства: электричество, вода, газ, канализация: Есть ли все эти коммуникации и в каком они состоянии, а также наличие возможности подключения к интернету и мобильной связи», — рекомендовал эксперт.

Проверьте состояние фундамента, крыши, стен, окон и дверей. Оцените размер, рельеф, плодородность почвы, наличие вредных растений или мусора.

«Экология района тоже играет важную роль: удаленность от промышленных предприятий, состояние воздуха и воды, специфика местного климата: сезонные температуры, осадки, ветра. Обратите внимание на соцокружение, порядок и культуру соседей, а также на уровень криминальной активности в районе, наличие охраны или сторожа», — добавил Чаплин.

Сравните с аналогичными предложениями, убедитесь, что цена соответствует состоянию и местоположению и возможные затраты на ремонт, подключение коммуникаций и оформление документов.

«Узнайте, не планируется ли рядом строительство, которое может ухудшить условия проживания. Оцените потенциал роста стоимости недвижимости в будущем. Не забудьте провести сделку с участием опытного юриста, чтобы минимизировать риски», — резюмировал специалист.

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