Решить проблему кадров в логистике помогут ИИ-решения, прогнозируют аналитики

Внедрение дронов для мониторинга складов сократит время доставки «последней мили» до трех раз, рассказали «Газете.Ru» эксперты Arthur Consulting.

Они подчеркнули, что в ближайшие годы на рынке транспортно-логистических компаний необходимо усиленное внедрение цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Новые технологии позволят увеличить маржинальность, которая значительно снизилась из-за роста расходов.

Особенно критичным для логистики фактором стал вопрос кадров, как напрямую через увеличение фонда оплаты труда, так и косвенно – через дефицит специалистов и простой активов. Снижение рентабельности активов возникло из-за повышения стоимости отечественной и импортной техники и транспортных средств, а также их обслуживания и вынужденных простоев из-за недостатка персонала (водителей, машинистов, специалистов по ремонту и обслуживанию).

«Перевозочный процесс ожидает значительная автоматизация за счет развития автономных транспортных средств — это обеспечит гибкое управление цепочками поставок. Помимо дронов для складского мониторинга, цифровые решения для комплектации заказов помогут оптимизировать используемое пространство, снизить аварийность и загруженность дорог, а также сэкономить топливо на 15%. IT-решения для оптимизации маршрутов доставки позволят уменьшить затраты на грузовые перевозки на 50%», — прокомментировал управляющий партнер компании Arthur Consulting Александр Ованесов.

Эксперты отметили, что дефицит кадров ощутим и в разрезе цифровых и специфических компетенций: из-за быстрого развития новых технологий и медленной адаптации образовательных программ крайне сложно привлечь, например, специалистов по цифровизации, аналитике данных, кибербезопасности и автоматизации.

Кроме того, транспортным компаниям приходится конкурировать с работодателями из других сфер. Например, более привлекательными становятся вакансии логистов, водителей, комплектовщиков и др. специалистов в сфере электронной коммерции и маркетплейсах ввиду работы с последней милей и быстрой доставкой.

Ранее в России призвали регионы создавать собственные центры искусственного интеллекта.