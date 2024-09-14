Каждый пятый автомобилист держится подальше от старых машин

Каждый седьмой автолюбитель (14%) считает, что нужно запретить эксплуатацию автомобилей, которые можно считать «старыми», поскольку они создают опасные ситуации на дорогах. Однако большинство не видят никакой проблемы ни в «ведрах с гайками», ни в машинах без антиблокировочных систем, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

38% респондентов считают машину «старой», если она выглядит соответствующе — ржавая, рассыпающаяся на ходу, с отваливающимися запчастями. 27% назвали старым автомобиль, возраст которого превышает 20 лет, а 17% уверены, что транспортное средство старше 10 лет уже выработало свой ресурс. Лишь 10% относят к этой категории автомобили старше пяти лет, а 8% затруднились с ответом на этот вопрос.

На дорогах каждый пятый респондент старается держаться подальше от «старых» машин, считая их небезопасными, а 14% и вовсе уверены, что эксплуатацию таких автомобилей нужно запретить, 13% признаются, что сами не поедут на «старой» машине, хотя «ржавые ведра» рядом их не беспокоят. Однако большинство (53%) остаются нейтральными, не видя в этом проблемы.

Точно также большинство опрошенных россиян (51%) полагают, что отсутствие антиблокировочной системы (АБС) не влияет на безопасность автомобиля. Почти треть опрошенных (30%) спокойно приобретут машину без АБС, не видя в этом никакой проблемы, еще 22% сделают это в целях экономии. Также на решение купить машину без АБС могут повлиять бонусы от продавца или бесплатный полис каско и/или страхования жизни, прилагающийся к такому авто.

43% респондентов из числа тех, кто готов приобрести автомобиль без АБС, сообщили, что водили бы такую машину осторожнее, 30% избегали бы езды в сложных погодных условиях, а 27% не видят необходимости в дополнительных мерах безопасности.

Помимо АБС, к важным элементам, обеспечивающим безопасность автомобиля, опрошенные россияне относят подушки безопасности (54%), систему стабилизации (ESP, 31%), камеры заднего вида (30%), парктроники (21%) и датчики давления в шинах (20%).

«Опрос показал, что 60% водителей ограничиваются покупкой только полиса ОСАГО, хотя он может защитить не во всех ситуациях на дороге, особенно если автомобиль не оснащен дополнительными элементами безопасности, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов. — Каско приобретают 40% респондентов, при этом чаще всего полис оформляют при покупке автомобиля: так поступили 32% опрошенных, а 8% сделали это уже позднее».

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