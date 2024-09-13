В России предложили регистрировать электросамокаты

Министерство транспорта России представило законопроект, который предполагает ставить на учет средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты и электровелосипеды. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

В нем отмечается, что регистрировать СИМ в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки нужно будет с 1 сентября 2026 года. Владельцы средств индивидуальной мобильности должны будут получить аналог госномера «учетный знак» и «учетную метку» (QR-код).

Россияне, которые уже владеют СИМ, нужно будет зарегистрировать их до 1 марта 2027 года, говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нововведения сделаны для «обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД», а также повышения безопасности дорожного движения.

В сентябре стало известно, что московские сервисы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними и передачу им управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Доказательством нарушений могут стать фото- и видеоматериалы со столичных городских камер видеонаблюдения. Кроме того, с весны нынешнего года помощь в контроле за использованием самокатов оказывают внештатные сотрудники кикшеринговых компаний.

Ранее в России ребенок на самокате чуть не сбил Орнеллу Мути.