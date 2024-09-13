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Россиянин выиграл огромную сумму с закрытыми глазами

Юрист из Самарской области с закрытыми глазами выиграл 56 миллионов рублей

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Shutterstock

Житель Самарской области стал обладателем внушительного выигрыша в лотерее, получив более 56 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист по имени Сергей стал счастливым выигравшим суперприза в размере 56,1 миллиона рублей и дополнительно заработал еще 1,2 миллиона благодаря правильному подбору дополнительных чисел в своем билете.

«Сергей с гордостью может считать себя одним из самых удачливых жителей региона, так как этот приз стал рекордным для Самарской области в 2024 году», — говорится в сообщении.

Семья Сергея играет в лотерею с момента выхода фильма Леонида Гайдая «Спортлото-82». Он рассказал, что купил удачный билет, когда уже собирался ложиться спать. «Можно сказать, что я выбрал числовую комбинацию фактически с закрытыми глазами, оплатил билет и заснул», — отметил он.

Выигранную сумму мужчина планирует отложить на образование своей дочери, недавно зачисленной в университет, а также сделать подарок супруге. Кроме того, семья рассматривает возможность приобретения нового автомобиля и организации путешествия на Дальний Восток.

Житель американского штата Мэриленд поверил рекламе по телевизору и выиграл в лотерее $50 тыс. (4,6 млн рублей по текущему курсу).

Ранее победители лотереи на выборах в Москве пожертвовали 32 млн рублей.

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