Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке

Захарова: будем относиться к действиям Блинкена как к блокчейну после слов об RT

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о телеканале RT, отметив, что к высказываниям американского дипломата следует относиться как к блокчейн-технологии, пишет РИА Новости.

«Рекомендую воспринимать действия Блинкена через призму блокчейна», – сказала Захарова.

Госсекретарь США ранее обвинил RT в участии в предполагаемых «секретных операциях» по вмешательству во внутренние дела других государств, а также в «военных закупках». Он добавил, что США вводят санкции в отношении трех организаций и двух физических лиц из-за этих обвинений в адрес RT.

Государственный секретарь США до этого объявил, что Лондон, Оттава и Вашингтон запускают «дипломатическую кампанию» против RT и от лица двух стран призвал относиться к этому СМИ как к агенту разведки. В США пообещали распространить собранную информацию о «возможностях RT и путях их использования для нацеливания на страны».

Ранее Скотт Риттер заявил о прекращении сотрудничества с RT и Sputnik из-за санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами