Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о телеканале RT, отметив, что к высказываниям американского дипломата следует относиться как к блокчейн-технологии, пишет РИА Новости.

«Рекомендую воспринимать действия Блинкена через призму блокчейна», – сказала Захарова.

Госсекретарь США ранее обвинил RT в участии в предполагаемых «секретных операциях» по вмешательству во внутренние дела других государств, а также в «военных закупках». Он добавил, что США вводят санкции в отношении трех организаций и двух физических лиц из-за этих обвинений в адрес RT.

Государственный секретарь США до этого объявил, что Лондон, Оттава и Вашингтон запускают «дипломатическую кампанию» против RT и от лица двух стран призвал относиться к этому СМИ как к агенту разведки. В США пообещали распространить собранную информацию о «возможностях RT и путях их использования для нацеливания на страны».

Ранее Скотт Риттер заявил о прекращении сотрудничества с RT и Sputnik из-за санкций.