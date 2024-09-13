В Пермском крае два ребенка ушли на дно реки, одну девочку спасли

В Пермском крае троим детям понадобилась помощь спасателей после того, как они оказались в акватории реки Бикбардинка. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Бикбарда. Местные жители заметили в воде двоих девочек и четырехлетнего мальчика, шестилетнего ребенка удалось спасти очевидцам.

Известно, что вторая девочка, семилетняя местная жительница, ушла под воду. Изначально местонахождение мальчика оставалось неизвестным, но позже его достали со дна реки, спасти пострадавшего не удалось.

К мероприятиям привлекли 13 человек и семь единиц техники. Местные жители с лодкой также помогали сотрудникам МЧС.

О том, почему дети оказались в водоеме, не сообщается. На данный момент специалисты ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

В МЧС напомнили о том, что с детьми стоит говорить о том, что играть около водоемов опасно и не оставлять их без присмотра.

Ранее в Абхазии спустя три дня поисков нашли ушедшего на дно акватории Гагры туриста.