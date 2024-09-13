Визуальную коммуникацию назвали основным способом восприятия мира для большинства людей

Сегодня визуальная коммуникация является основным способом восприятия мира для большинства людей. Об этом на первой стратегической сессии программы «Дизайн для государства» мастерской госдизайна, которая проходит с 12 по 13 сентября в кампусе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказал заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

По его словам, люди живут в социальных сетях, в которых информация передается посредством изображений, символов, образов.

«Для государства становится критически важно научиться говорить на этом языке, чтобы доступно передавать аудитории смыслы государственной политики», — отметил он.

По мнению доцента факультета политологии МГУ, доктора политических наук Антонины Селезневой, для создания современного рынка государственного дизайна, востребованного в обществе, дизайнерам нужно в своих концепциях объединить тренды национальной политики и ожидания людей.

Как рассказал руководитель направления «Мастерская государственного дизайна» Вячеслав Правдзинский, эта стратегическая сессия стала началом работы мастерской госдизайна в «Сенеже». По его словам, до конца года пройдет еще несколько знаковых событий.

«В сентябре-октябре – серия вебинаров с экспертами и практиками, в ходе которых будет сформирована публичная база успешных практик в сфере госдизайна. В октябре планируется запуск образовательного онлайн-курса «Дизайн для государства», ориентированного на формирование компетенций заказчика дизайна. В декабре планируется первый отраслевой форум и выставка «Дизайн для государства», — отметил он.

Отмечается, что в стратсессии приняли участие около 100 ведущих экспертов и практиков, реализующих проекты в сфере дизайна для государства. Они обсудили актуальную проблематику развития дизайна в госсекторе, чтобы определить перспективы развития отрасли на ближайшие 5 лет.

Напомним, мастерская госдизайна была создана на базе «Сенежа» в июне 2024 года. Эта стратсессия стала ее стартовым мероприятием.