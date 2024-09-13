«Яндекс Go» впервые выписал штраф самокатчику на 100 тыс. рублей

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В публикации отмечается, что поводом для штрафа послужило обращение очевидца, сфотографировавшего трех подростков во время поездки на электросамокате.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что определили аккаунт по номеру на самокате и времени фотографии.

В сентябре стало известно, что московские сервисы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними и передачу им управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Доказательством нарушений могут стать фото- и видеоматериалы со столичных городских камер видеонаблюдения. Кроме того, с весны нынешнего года помощь в контроле за использованием самокатов оказывают внештатные сотрудники кикшеринговых компаний.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина на электросамокате вылетел с набережной в Неву. Его пришлось спасать гидроциклистам.

Ранее в России ребенок на самокате чуть не сбил Орнеллу Мути.