В Ставропольском крае мужчина прикурил от Вечного огня

Россиянина подозревают в осквернении Вечного огня в Ставропольском крае. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Невинномысске. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина подходит к огню, отходит, достает сигарету и снова подходит к монументу, чтобы подкурить, после чего покинул территорию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России.

«Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут собрать доказательства.

До этого в Башкирии молодые люди бросили в Вечный огонь коктейль Молотова. Сами юноши раскаялись и заявили, что этот поступок был «непростительным». О том, по какой причине они совершили такой поступок, молодые люди внятно рассказать не смогли.

Ранее школьница прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.