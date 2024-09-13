В Ставропольском крае мужчина прикурил от Вечного огня

Россиянина подозревают в осквернении Вечного огня в Ставропольском крае. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в Невинномысске. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина подходит к огню, отходит, достает сигарету и снова подходит к монументу, чтобы подкурить, после чего покинул территорию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России.
«Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России», – поделились в ведомстве.
На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут собрать доказательства.
До этого в Башкирии молодые люди бросили в Вечный огонь коктейль Молотова. Сами юноши раскаялись и заявили, что этот поступок был «непростительным». О том, по какой причине они совершили такой поступок, молодые люди внятно рассказать не смогли.
Ранее школьница прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.