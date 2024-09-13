В Москве арестовали экс-зампреда правительства Подмосковья Бронштейна

Тверской суд Москвы постановил арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ильи Бронштейна по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Бронштейна», – отметили в суде.

Согласно информации, полученной следствием, в июне этого года Бронштейн получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании. Деньги были переданы за участие в тендере на покупку панелей для образовательных учреждений Московской области, а также за утверждение актов о выполнении работ и их своевременную оплату.

Андрей Лубский, возможный соучастник преступления, ранее уже был арестован.

Михаил Бронштейн был назначен первым заместителем председателя правительства Московской области 12 апреля. Однако в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку «в связи с досрочным добровольным сложением полномочий».

Ранее Михаил Бронштейн занимал пост министра образования региона.

Ранее СК РФ заочно арестовал причастного к нападению на Курскую область генерала ВСУ.