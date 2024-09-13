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Высший совет осетин попросил ИП из Петербурга убрать из меню пироги со свининой и курицей

Совет осетин призвал убрать из продажи петербуржской доставки пироги со свининой

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SnapFocus/Shutterstock/FOTODOM

Высший совет осетин посоветовал владельцу петербургской доставки еды убрать из меню осетинские пироги с двумя начинками. Об этом сообщает общественное движение в своем Telegram-канале.

Речь идет о блюдах этого типа, в начинке которых есть курица и свинина. По словам главы общественного движения, эти животные считаются «грязными», «не чистыми».

Осетинский пирог, в свою очередь, имеет сакральную ценность. С помощью этого блюда народ обращается к богу и благодарит его. Таким образом, «грязных» животных нельзя использовать для его приготовления.

«Наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции», – сообщается в письме для владельца доставки, выложенном в Telegram-канале.

В общественном движении порекомендовали хозяину компании скорректировать меню, чтобы оно представляло характерную для народа продукцию.

Доставка, о которой идет речь, специализируется на еде региона и готовит ее «исключительно по осетинским традициям».

Ранее «Совет осетин» обратился в ГП из-за слов дизайнера Артемия Лебедева о теракте в Беслане.

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