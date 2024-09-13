Экосистема одного из гротов в США оказалась под угрозой из-за пачки чипсов

В Национальном парке «Карлсбадские пещеры» в Нью-Мексико возникли проблемы с экосистемой из-за брошенной туристами пачки чипсов. Об этом сообщает The Independent.

Неизвестный путешественник во время экскурсии обронил пачку Cheetos. Обработанная кукуруза спровоцировала рост плесени на полу пещеры. После этого сверчки и другие обитатели разнесли ее по помещению вместе с кусочками еды.

Смотрители парка вычистили места, в которых уже содрался грибок, чтобы защитить экосистему.

По словам специалистов, распространение плесени может существенно повлиять на животных, которые обитают в пещере и ее округе. Например, 17 видов летучих мышей, среди которых есть и бразильская свободнохвостая летучая мышь. Ранее представители вида перенесли грибковое заболевание «синдром белого носа», из-за чего популяция существенно сократилась.

В Национальном парке рассказали, что туристы часто выбрасывают мусор и призвали выбрасывать отходы в специально отведенных местах.

Ранее в Казани мигранты кинули в машину ДПС мусор.