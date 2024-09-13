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На Урале 12-летний мальчик выстрелил в живот школьнице

Ura.ru: в Магнитогорске ребенок выстрелил в живот девушке

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Global Look Press

В Магнитогорске устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой в парке. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным источника, 12-летний ребенок выстрелил в 14-летнюю девушку, пули попали ей в живот. По словам очевидца, мальчик сделал это, используя детский пистолет. О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается.

«Все участники событий были доставлены в районный отдел полиции и детально опрошены», – поделились в ведомстве.

В результате в отдел прибыли родители. На официальных представителей мальчика составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге ученика седьмого класса задержали за стрельбу. По словам самого стрелка, он хотел попробовать в действии травматический пистолет, который заказал на маркетплейсе, поэтому открыл стрельбу по зданию, не зная, что внутри работают военные психологи.

Ранее в Курске мужчина ради выпивки устроил стрельбу из автомата в магазине.

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