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Названа дата рассмотрения иска о признании спорной сделки с квартирой Долиной

Суд 10 октября рассмотрит иск о признании спорной сделки с квартирой Долиной

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Максим Блинов/РИА Новости

Суд в Москве 10 октября рассмотрит иск о признании недействительной сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд назначил к рассмотрению по существу иск Долиной в Полине Лурье и встречный иск Лурье к Долиной на 10 октября.

В пятницу суд в закрытом режиме провел беседу по иску певицы к покупательнице Полине Лурье, а также по встречному иску Лурье к Долиной, они были объединены в одно производство.

13 августа певица заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере.

4 сентября Лурье, купившая у мошенников квартиру Долиной, подала иск в суд с требованием прекращения права пользования жилым помещением певицы.

Долина в свою очередь попросила предоставить ей госзащиту, поскольку, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд потребовала признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Юлианна Караулова вспомнила, как ее пытались «развести» от лица Маликова.

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