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В Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ

ФРГ заявила, что не поставляет Украине оружие для ударов вглубь РФ

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Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Обсуждение возможности применения западного оружия для атак вглубь России не включает немецкие ракеты, переданные Украине, так как Германия не поставляла дальнобойные системы, подобные тем, что поставляют США и Великобритания. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

«Это совершенно иное вооружение в сравнении с тем, что обсуждается в данный момент», — отметил он, добавив, что Берлину «нечего дополнительно сказать» касательно ранее переданного Киеву немецкого вооружения. «Оружие, обсуждаемое в США и Великобритании, — это то, что мы не поставляли, и его радиус действия значительно больше, чем у того, что мы предоставили», — пояснил представитель правительства. Хебештрайт указал, что самые дальнобойные системы, которые Германия отправила в Украину, — это ракетные установки HIMARS с дальностью до 100 км и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, радиус действия которых составляет около 40 км.

Он также добавил, что правительство Германии не комментирует высказывания президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов вглубь страны, но считает важным принимать его заявления во внимание. «У нас есть значительный опыт общения с российским президентом и его заявлениями, и их стоит учитывать», — заключил он.

Сегодня в кабмине ФРГ заявили, что немецкое правительство на фоне обсуждения Соединенными Штатами и Великобританией возможности ударов вглубь территории РФ западным дальнобойным оружием не обсуждает передачу Киеву ракет Taurus, позиция Берлина остается неизменной по этому вопросу.

Ранее в Британии задумались о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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