В Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ

Обсуждение возможности применения западного оружия для атак вглубь России не включает немецкие ракеты, переданные Украине, так как Германия не поставляла дальнобойные системы, подобные тем, что поставляют США и Великобритания. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

«Это совершенно иное вооружение в сравнении с тем, что обсуждается в данный момент», — отметил он, добавив, что Берлину «нечего дополнительно сказать» касательно ранее переданного Киеву немецкого вооружения. «Оружие, обсуждаемое в США и Великобритании, — это то, что мы не поставляли, и его радиус действия значительно больше, чем у того, что мы предоставили», — пояснил представитель правительства. Хебештрайт указал, что самые дальнобойные системы, которые Германия отправила в Украину, — это ракетные установки HIMARS с дальностью до 100 км и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, радиус действия которых составляет около 40 км.

Он также добавил, что правительство Германии не комментирует высказывания президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов вглубь страны, но считает важным принимать его заявления во внимание. «У нас есть значительный опыт общения с российским президентом и его заявлениями, и их стоит учитывать», — заключил он.

Сегодня в кабмине ФРГ заявили, что немецкое правительство на фоне обсуждения Соединенными Штатами и Великобританией возможности ударов вглубь территории РФ западным дальнобойным оружием не обсуждает передачу Киеву ракет Taurus, позиция Берлина остается неизменной по этому вопросу.

Ранее в Британии задумались о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.