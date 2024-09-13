Мужчина зарабатывает тем, что портит свадьбы людям

Мужчина из Испании рассказал, что ему платят деньги за то, что он приходит к людям на свадьбы и портит торжество, пишет Oddity Central.

Испанец по имени Эрнесто придумал для себя новый способ заработка: он предлагает свою помощь тем, кто хочет сорвать собственную свадьбу. За определенную плату мужчина приезжает на место проведения церемонии, где представляется «любовью всей жизни» невесты или жениха, предлагая им бежать вместе.

Эрнесто рассказал, что многие люди обращаются за его помощью, потому что чувствуют себя неуверенными перед предстоящей свадьбой и нуждаются в помощи, чтобы избежать этого события. Базовая стоимость услуг испанца составляет $500 — без учета транспортных расходов.

Кроме того, если во время выполнения заказа возникают какие-либо инциденты, такие как драки или оскорбления, клиент должен будет дополнительно оплатить эти затраты. Несмотря на то, что изначально к бизнесу Эрнесто относились с юмором, количество заказов оказалось настолько большим, что его график заполнен до 2 ноября.

Ранее жена развелась с мужем через две недели после свадьбы, узнав, что он делал на мальчишнике.