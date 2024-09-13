В Москве произошел обвал грунта

На пересечении двух улиц на востоке Москвы произошел обвал грунта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На пересечении улиц Короленко и Оленьего Вала произошел обвал грунта на площади 50 на 50 метров», — заявил он.

В данный момент выясняются причины просадки грунта и данные о пострадавших, пока сведений о них не поступало.

В Подмосковье на детской площадке ранее появилась крупная яма из-за обвала грунта. Инцидент произошел в Пушкино, на Московском проспекте. На кадрах с места инцидента видно, около одного из аттракционов образовалась яма. Во время инцидента никто не пострадал. Местные жители предполагают, что причиной стал подмыв почвы после того, как лопнула труба. Представители администрации сообщили, что яма образовалась ночью, когда на площадке никого не было. Специалисты оперативно демонтировали детскую площадку и провели ремонт.

Ранее в Москве полностью сгорела детская площадка из-за игр детей.