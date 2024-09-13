Челябинку, избивавшую свою 13-летнюю падчерицу, отправили в колонию

В Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщает Ura.ru.

По информации агентства, установлено, что женщина истязала ребенка с сентября 2023 года по январь 2024 года. Она избивала девочку. Иногда она наносила падчерице телесные повреждения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи семьи. Ребенок показал шрамы прибывшему на место инспектору по делам несовершеннолетних. Вскоре школьницу изъяли и поместили под опеку родственников отца.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях. Ленинский районный суд Челябинска признал россиянку виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее россиянину, отрубившему жене руку на глазах у пятилетнего сына, вынесли приговор.