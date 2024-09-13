В ЦБ заявили о долговременном влиянии льготной ипотеки на экономику РФ

Воздействие «шлейфа» массовой льготной ипотеки на экономику России продлится еще примерно 1,5–2 года. Об этом сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, подводя итоги заседания совета директоров о ключевой процентной ставке, пишет ТАСС.

По словам главы ЦБ, спрос, связанный с получением льготных ипотек и приобретением жилья, продолжается, так как покупатели стремятся обустроить свои новые квартиры. Это приводит к увеличению спроса на потребительские кредиты. Набиуллина отметила, что этот эффект, вероятно, продлится около полутора, а может быть, и двух лет, принимая во внимание циклы строительства и ремонта.

При этом Набиуллина отметила, что уровень ключевой ставки также окажет влияние на готовность людей брать потребительские кредиты для ремонта и других нужд.

До этого глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ-2024 попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность удержать двухпроцентную ставку Дальневосточной и Арктической ипотеки.

Ранее россиян предупредили о препятствиях при обращении за льготной ипотекой.