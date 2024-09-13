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В ЦБ заявили о долговременном влиянии льготной ипотеки на экономику РФ

ЦБ: «шлейф» от льготной ипотеки будет влиять на экономику РФ еще 1,5–2 года

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Воздействие «шлейфа» массовой льготной ипотеки на экономику России продлится еще примерно 1,5–2 года. Об этом сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, подводя итоги заседания совета директоров о ключевой процентной ставке, пишет ТАСС.

По словам главы ЦБ, спрос, связанный с получением льготных ипотек и приобретением жилья, продолжается, так как покупатели стремятся обустроить свои новые квартиры. Это приводит к увеличению спроса на потребительские кредиты. Набиуллина отметила, что этот эффект, вероятно, продлится около полутора, а может быть, и двух лет, принимая во внимание циклы строительства и ремонта.

При этом Набиуллина отметила, что уровень ключевой ставки также окажет влияние на готовность людей брать потребительские кредиты для ремонта и других нужд.

До этого глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ-2024 попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность удержать двухпроцентную ставку Дальневосточной и Арктической ипотеки.

Ранее россиян предупредили о препятствиях при обращении за льготной ипотекой.

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