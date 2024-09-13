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Эксперт оценил планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва

Постпред РФ: планы США по моделированию ядерного взрыва на РФ провокационны

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Shutterstock

В России считают планы Пентагона смоделировать последствия ядерного взрыва для Восточной Европы и РФ провокационной затеей. Об этом заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не слышал о таких намерениях Пентагона, по-моему, это какая-то глупость. К этому позитивно отнестись нельзя, это провокационная затея», — заявил он.

Ульянов, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о подобных планах министерства обороны США, отметил, что в МАГАТЭ моделирование ядерного удара «тоже никак не отреагировали».

Также постпред РФ при МАГАТЭ назвал подобные планы «продолжением ядерной риторики», которая в настоящее время «зашкаливает».

12 сентября стало известно, что министерство обороны США планирует заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор.

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин выразил мнение, что Вашингтон таким образом интересуется, наступит ли в России и Европе голод после ядерного удара.

Ранее в Госдуме РФ выступили за проведение показательных ядерных испытаний.

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