Бывшего зампреда правительства Подмосковья подозревают в получении взятки на 25 млн рублей

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, в июне 2024 года он получил взятку от главы фирмы при посредничестве ректора Корпоративного университета развития образования за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья.

Правоохранители задержали Бронштейна 13 сентября.

Бронштейн занял пост первого заместителя председателя правительства Московской области в апреле 2024 года и покинул его в начале сентября. Он курировал вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области.

13 сентября сообщалось, что начальник тыла института МВД России задержан в Красноярске, он подозревается в получении взяток.

Ранее суд в Москве избрал меру пресечения главе «Пантеона защитников Отечества».