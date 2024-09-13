Врач рассказала, кто больше всего подвержен мигрени

Мигрень, помимо прочего, является психосоматическим состоянием, поэтому чаще встречается у невротиков и творческих людей, склонных к впечатлительности. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская.

«Международные организации начали лечить мигрень препаратами, предназначенными для эпилепсии, и антидепрессантами. Дело в том, что включается гиперактивность нейронов, и даже пишут, что наблюдается вспышка как вулкан, потом вытормаживание функций», — отметила специалист.

Она добавила, что при обращении пациента важно определить у него вид боли, чтобы исключить какие-либо опухоли, кисты или травмы.

Как писало издание HealthDay, препарат Уброгепант может остановить головную боль в самом начале приступа мигрени. Если пациенты будут принимать лекарство при малейших признаках приступа, они смогут практически полностью избавиться от симптомов.

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