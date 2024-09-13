В Петербурге лжеперевозчики похитили 25 тонн рыбы

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали группу мужчин, которых подозревают в хищении 25 тонн рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, четверо сообщников зарегистрировали транспортную компанию и оставили информацию о ней на специальном сайте, чтобы получать заказы. Через некоторое время они откликнулись на объявление предпринимателя, которому было необходимо перевезти крупную партию мороженой рыбы и морепродуктов.

Сообщники забрали продукцию с трех складов — в Петербурге и Новгородской области — после чего направили бизнесмену подложный документ о транспортировке, а сами привезли рыбу не на указанный коммерсантом адрес, а в другое место. Там злоумышленники стали перегружать товар в другие машины, чтобы сбыть его по цене ниже рыночной. В этот момент их задержали правоохранители.

Стоимость похищенного товара составляет 7,6 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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