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Раскрыто, чем завершилась магнитная буря на Земле

Синоптик Леус рассказал о завершении магнитной бури

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Магнитная буря, бушевавшая в магнитосфере Земли почти сутки, постепенно заканчивается. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Магнитная буря, бушевавшая в магнитосфере нашей планеты почти сутки, постепенно заканчивается», — сообщил эксперт.

Специалист погоды добавил, что индекс, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, к полудню составлял немного выше четырех единиц.

Леус отметил, что этот показатель соответствует слабо возмущенному геомагнитному полю. По его мнению, магнитную бурю можно считать завершенной.

Накануне ученые Института прикладной геофизики зарегистрировали прогнозируемое повышение геомагнитной активности на Земле. Степень возмущенности магнитного поля планеты достигла до уровня G2 «умеренно».

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, изменение геомагнитной обстановки были обнаружены в 6:00 по московскому времени. В это время скорость солнечного ветра выросла с 350 до примерно 450 км/с. Второй скачок до 530 км/с произошел приблизительно в 12:00.

Ранее небо над Россией озарило северное сияние.

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