Краснодарец избил незнакомку, заступившуюся за его поколоченную на улице избранницу

В Краснодаре мужчина ударил свою избранницу, а затем избил заступившуюся за нее незнакомку. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во дворе дома на улице Красных Партизан. Мужчина сначала оскорблял, а затем ударил свою возлюбленную. Это заметила проходившая мимо 26-летняя девушка, которая заступилась за спутницу агрессора.

Однако мужчину это не остановило, и он несколько раз ударил заступницу своей избранницы по лицу. Информации о состоянии девушки не поступало.

После произошедшего к делу подключилась полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Стражи порядка установили и задержали нападавшего, которым оказался ранее судимый 28-летний житель Ростова-на-Дону. Отмечается, что мужчина также находился в федеральном розыске за другое тяжкое преступление.

Ранее подросток распылил на женщину перцовый баллончик на детской площадке в Обнинске.