В Красногорске открылся форум в честь 15-летия МФЦ Московской области

В Московской области ежемесячно в МФЦ приходит миллион человек, и важно, чтобы жители могли решить свои проблемы. Об этом на форуме в Красногорске, посвященном 15-летию МФЦ региона, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Поэтому мы очень ценим то, что вы делаете. Очень ценим, что вы уделяете внимание, заботу и старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг», — обратился он к гостям мероприятия.

Глава Московской области напомнил, что первый МФЦ в регионе был открыт в 2009 году в Балашихе. По его словам, для жителей тогда он был диковинкой, и все ездили смотреть, что это такое.

«Тогда МФЦ был больше офисом приема документов. Сейчас все изменилось. Мы стараемся сделать так, чтобы самые современные методики в МФЦ приживались. И очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, также будут и дальше трансформироваться», — подчеркнул Воробьев.

Отмечается, что на сегодняшний день МФЦ открыты в каждом муниципалитете – всего 244 отделения, в которых работают более 6 тыс. специалистов. При этом ежедневно в МФЦ обращаются более 40 тыс. жителей. Так, за все время работы МФЦ в Подмосковье людям оказано больше 130 млн услуг.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» МФЦ переводят на электронное взаимодействие с жителями. На текущий момент 345 из 383 предоставляемых услуг переведены в электронный формат.

Также Воробьев вручил на форуме знаки отличия губернатора Московской области. При этом директору МФЦ Орехово-Зуевского городского округа Елене Журиной, которая центром уже 8 лет, была вручена почетная грамота губернатора Подмосковья.

«Для меня это высокая награда. Уважаемые коллеги, я поздравляю всех нас с профессиональным праздником. Будем и дальше продвигать и развивать систему МФЦ Московской области, – сказала она.

Напомним, сеть МФЦ Московской области регулярно становится лауреатом в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».