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Яндекс Музыка, Сергей Лазарев и Therr Maitz представили песню к финалу сериала «Игры»

Сергей Лазарев исполнил песню «Олимпиада-80» в современной интерпретации

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Пресс-служба Яндекс Музыки

Яндекс Музыка при поддержке Кинопоиска представила современную интерпретацию песни Тыниса Мяги «Олимпиада-80» к финальному эпизоду сериала «Игры», сообщает пресс-служба Яндекс Музыки.

Композицию исполнил Сергей Лазарев, а продюсером выступил композитор и основатель группы Therr Maitz – Антон Беляев.

Как отметил Сергей Лазарев, песня Тыниса Мяги еще в детстве «крепко засела глубоко внутри».

«Когда мне предложили сделать кавер, послушав песню, я понял, что знаю наизусть слова. Для меня было важно сохранить дух и помпезность оригинального исполнения, при этом привнеся в него современное звучание», — сказал он.

Также в поддержку релиза Яндекс Музыка представила клип, снятый в «Лужниках».

В клипе современные кадры и фрагменты сериала «Игры» переплетаются с архивной съемкой Москвы 80-х и спортсменов на олимпиаде.

Музыку к оригинальной песне написал композитор Давид Тухманов, а автор слов – Роберт Рождественский. Трек звучит на открывающих титрах премьерного эпизода сериала «Игры». Песня неофициально признана гимном Олимпиады в столице и одним из главных хитов 1980 года.

Это не первый случай, когда Яндекс Музыка объединяет музыку и кино. Весной стриминг курировал создание саундтрека к блокбастеру «Майор Гром: Игра», а в июле участвовал в создании музыки для сериала «На автомате».

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